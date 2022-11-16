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CNN: в НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету

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Самолёту НАТО, который в момент взрыва на польско-украинской границе пролетал в воздушном пространстве Польши, удалось отследить приземлившуюся ракету.

«Информация о радарах (ракеты. — RT) была предоставлена ​​НАТО и Польше», — заявил военный представитель Североатлантического альянса в комментарии CNN

Собеседник телеканала не уточнил, кто именно стоял за ракетным пуском и откуда ракета была выпущена.

Отмечается, что самолёты НАТО ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала проведения российской спецоперации.

В МИД Польши ранее вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Президент республики Анджей Дуда впоследствии заявил, что у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет.

Президент США Джо Байден также отметил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

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