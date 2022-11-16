Дуда: у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет

Польша не располагает точной информацией о том, чьи ракеты упали на её территории, заявил президент республики Анджей Дуда.

«В данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выстрелил эту ракету. Проводятся следственные действия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.