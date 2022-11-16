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AP: упавшая в Польше ракета выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету

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Ракета, попавшая на территорию Польши, по предварительным данным, была выпущена ВС Украины, чтобы сбить российскую ракету.
AP: упавшая в Польше ракета выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Три официальных лица США заявили, что, по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете», — сказано в материале.

Ранее МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

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