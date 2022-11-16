AP: упавшая в Польше ракета выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету

Ракета, попавшая на территорию Польши, по предварительным данным, была выпущена ВС Украины, чтобы сбить российскую ракету.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Три официальных лица США заявили, что, по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете», — сказано в материале.

Ранее МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.