AP: упавшая в Польше ракета выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету
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Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
«Три официальных лица США заявили, что, по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете», — сказано в материале.
Ранее МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.