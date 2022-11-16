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Генсек НАТО: нет подтверждения, что «ракетный инцидент» в Польше был преднамеренным

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии подтверждения тому, что «ракетный инцидент» в Польше стал результатом преднамеренных действий.
Генсек НАТО: нет подтверждения, что «ракетный инцидент» в Польше был преднамеренным
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Также он подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о том, что на польской территории упала ракета украинских сил ПВО.

Вместе с этим Столтенберг добавил, что альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что прилетевшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Ранее, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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