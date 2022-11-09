Пространство для манёвра: почему в США заговорили о приоритете дипломатии в разрешении ситуации на Украине

В США заявили, что не ждут военной победы одной из сторон на Украине. По словам главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, ситуация должна разрешиться посредством дипломатии. Он также заявил, что США и их союзники не ведут с Россией переговоров по вопросу возможного мирного соглашения и не оказывают какого-либо давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к диалогу. Эксперты отмечают, что Прайс лукавит, говоря о непричастности Вашингтона к решениям украинских властей. В этой связи аналитики считают, что Москве в перспективе стоит обсуждать какие-либо договорённости по Украине не только с Киевом, но и с коллективным Западом во главе с США.

В Вашингтоне считают, что противостояние на Украине завершится не «решающей победой» одной из сторон на поле боя, а дипломатическим путём. Такую позицию на брифинге обозначил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, в Киеве это понимают, о чём якобы свидетельствуют недавние заявления президента страны Владимира Зеленского.

«Он (Зеленский. — RT) сказал, что этот конфликт закончится только через диалог и дипломатию... В конечном итоге это должен быть процесс между Украиной и Россией... На поле боя решающей победы не будет», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что те миллиарды долларов, которые США предоставили Украине за последнее время, — это «помощь в обеспечении безопасности» и Вашингтон продолжит её оказывать. При этом дипломат отметил, что ни Соединённые Штаты, ни их союзники не ведут с Россией никаких разговоров о возможных мирных договорённостях по Украине.

«Я уверен, что НАТО и ЕС не стали бы отдельно взаимодействовать с Россией с целью определить будущее Украины и то, как должен закончиться этот конфликт… Мы не обсуждаем с российской стороной, как могла бы выглядеть договорённость о мире, как в общих чертах могло бы выглядеть мирное соглашение между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

Прайс также заявил, что США не нужно оказывать давление на Киев, чтобы подтолкнуть его к мирному урегулированию.

«Украинцы определят, кто будет их представителями, когда и если стол переговоров материализуется. Они определят, с кем они готовы говорить. Так что мы свой вклад в эту дискуссию вносить не будем», — пояснил глава пресс-службы Госдепа.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

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Воинственный мир

Между тем сделанные ранее заявления представителей украинской власти не дают оснований предполагать, что они настроены на мирное урегулирование, считают эксперты. Так, министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в июльском интервью изданию «Forbes Украина» отметил, что переговоры с Россией возможны только после её поражения.

«Давайте сначала изменим ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнёрам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы», — сказал он.

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В свою очередь, Владимир Зеленский в обращении по случаю празднования Дня независимости страны 24 августа отметил: «Что для нас конец этого конфликта? Раньше мы говорили: «Мир». Сейчас мы говорим: «Победа»... И мы поднимем руки вверх только один раз — когда будем праздновать нашу победу».

Позднее он и вовсе заявил о нежелании вести какие-либо переговоры с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Эту позицию он закрепил, подписав указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности диалога с российским лидером. Однако это не мешает ему время от времени требовать от международной общественности «принудить Россию к настоящим переговорам о мире». Так, в обращении 7 ноября Зеленский заявил, что диалог должен быть возобновлён на украинских условиях, среди которых восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков.

Поддерживают воинственный настрой украинских властей и западные партнёры. Так, ещё в апреле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что украинский кризис должен быть разрешён «на поле боя». А генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября приравнял победу России к поражению НАТО в этом конфликте.

«Нам всем важно, чтобы в этой битве победила Украина... Ведь если победит Путин, это будет большим поражением не только для украинцев, но и поражением и опасным исходом для всех нас», — заявил Столтенберг.

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Неготовность Киева к реальному и конструктивному диалогу отмечают в России. Как констатировал 14 октября Владимир Путин, интерес к переговорам у украинских властей пропал после того, как РФ отвела свои войска от Киева.

«Мы всегда говорили, что открыты. Мы даже ведь в Стамбуле достигли определённых договорённостей. Эти договорённости фактически были чуть ли не парафированы. Всё! Как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало», — напомнил президент.

Решение за Вашингтоном

При этом некоторые политики в Европе считают, что переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Вашингтоном, а не напрямую с Киевом. В частности, такое мнение в интервью немецким СМИ 11 октября выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Соглашение о прекращении огня должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и Россией. Те, кто думает, что этот конфликт будет закончен российско-украинскими переговорами, живут не на этой планете», — заявил он.

Схожего мнения придерживаются и в Кремле. Как пояснил 30 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решающий голос в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, от которых Киев получает указания.

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Ну невозможно о чём-то говорить, например, с Киевом», — сказал Песков.

По его словам, как показывает опыт, договорённости, заключаемые лишь с украинскими представителями, ничего не стоят.

«Потому что по указке извне они могут быть отменены моментально. Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то плюс с их вдохновителем, руководителем», — заявил Песков.

В свою очередь, лидер партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, полагает, что усадить Украину за стол переговоров может только прекращение поставок ей западной военной помощи.

«(Мирные переговоры возможны. — RT), если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов», — цитирует РИА Новости его интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.

Украинские военные разворачивают гаубицу M777

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«Необходимо будет сохранить лицо после победы России»

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, снижение градуса в риторике США по поводу дальнейшего сценария развития событий на Украине говорит о неуверенности Вашингтона в возможности добиться победы над Россией на этом направлении.

«Развитие ситуации на поле боя противоречит тому триумфализму, который недавно сквозил в заявлениях американских должностных лиц — как военных, так и гражданских. Сейчас они вынуждены объективно оценивать ход событий и перспективы конфликта. Ведь им необходимо будет сохранить лицо после победы России», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

В связи с этим Вашингтон будет гласно или негласно подавать Киеву сигналы сбавить обороты в эскалации конфликта, считает Батюк. Тем более что ряд европейских союзников США обеспокоены, что ситуация затягивается, а их арсеналы и финансовые резервы опустошаются.

«Именно поставки западного оружия внушали нынешнему киевскому руководству завышенные ожидания относительно помощи до победного конца. Сейчас видно, что она не может быть безразмерной и бесконечной. Поэтому теперь приходится думать о том, что будет после того, как эта помощь оскудеет. И вариант тут только один — возвращение на дипломатический трек», — сказал аналитик.

Белый дом

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Мнение, что США, отказываясь от идеи военной победы на Украине, пытаются подстраховаться, разделяет и зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

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«В случае крупного военного поражения можно сказать, что это проиграли не НАТО и США, а всего лишь Киев. Ведь свою стратегию Вашингтон выстраивает в зависимости от украинских успехов на поле боя, которые сегодня невелики», — рассказал он в беседе с RT.

Депутат также назвал лицемерными утверждения Госдепа, что США не оказывают давления и даже просто влияния на действия и решения Киева, особенно в таком актуальном вопросе, как переговоры с РФ.

«Невозможно представить, чтобы Вашингтон, который вложил в республику миллиарды долларов и взял её фактически на обеспечение, не пользовался своим положением. Разговоры, что Киев — это самостоятельный субъект, — обычное лицемерие», — отметил он.

В связи с этим эксперты считают, что в переговорах с Россией по поводу будущих договорённостей по Украине должен участвовать не только и не столько Киев, сколько его кураторы во главе с США.

«Переговоры нужно вести и с Киевом, и с западными странами, в первую очередь с Вашингтоном. Есть все основания не доверять письменным и устным обязательствам украинской стороны. Об этом говорит наш опыт, весьма негативный. Поэтому здесь необходима договорённость именно с коллективным Западом», — резюмировал Владимир Батюк.