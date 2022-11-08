В США не видят необходимости склонять Украину к переговорам с Россией

США не считают необходимым мотивировать Украину к переговорам с Россией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он обвинил Россию в нежелании проводить переговоры.

«Наши украинские партнёры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, никто более украинского народа не желает завершения боевых действий.

Дипломат добавил, что США и их украинские партнёры не преследуют цели «смены режима» в России.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев «не отказывался от переговоров» с Москвой.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский объявлял, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».