Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо возобновить переговорный процесс.

Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции на полях XXVII Климатической конференции ООН в Египте.

По словам Макрона, именно Украина «должна определить условия и время» для переговоров.

«Но в определённый момент придётся это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убеждён, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев «не отказывался от переговоров» с Москвой.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский объявлял, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».