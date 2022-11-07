В офисе Зеленского утверждают, что не отказывались от переговоров с Москвой
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Такое сообщение опубликовал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
«Важно: Украина никогда не отказывалась вести переговоры», — написал он, добавив, что сначала для этого Россия «должна вывести войска».
Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский объявлял, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».