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В офисе Зеленского утверждают, что не отказывались от переговоров с Москвой

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев «не отказывался от переговоров» с Москвой.
В офисе Зеленского утверждают, что не отказывались от переговоров с Москвой
  • РИА Новости
  • © БелТА

Такое сообщение опубликовал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Важно: Украина никогда не отказывалась вести переговоры», — написал он, добавив, что сначала для этого Россия «должна вывести войска».

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский объявлял, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».

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