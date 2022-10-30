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В Кремле заявили, что решающий голос по урегулированию ситуации на Украине за США

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Решающий голос в вопросе украинского урегулирования остаётся за Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
В Кремле заявили, что решающий голос по урегулированию ситуации на Украине за США
  • РИА Новости

«Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну, невозможно о чём-то говорить, например, с Киевом», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что, основываясь на мартовском опыте, достигать каких-то договорённостей с украинским лидером Владимиром Зеленским можно, но это лишено смысла.

«Эти договорённости ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально... Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее», — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

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