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Госсекретарь Ватикана назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине

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Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

Заявление Паролина приводит агентство ANSA.

Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который приветствовал предложение французского президента Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и руководство Соединённых Штатов к переговорам по Украине.

«Это уже позитивный сигнал, если есть готовность, даже если она носит общий характер и она ещё должна получить конкретное выражение при учёте всех аспектов», — цитирует его ТАСС.

Паролин добавил, что «если есть готовность говорить, это знак».

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

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