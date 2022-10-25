Узнать больше

Песков приветствовал предложение подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и власти США к переговорам по Украине.
Песков приветствовал предложение подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Vatican Pool

Песков отметил, что данная инициатива может быть оценена положительно, если она направлена на поиск возможных развязок конфликта на Украине.

По его словам, Россия открыта для всех контактов, но необходимо исходить из того, что «Украина кодифицировала непродолжение переговоров».

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Также французский лидер призвал Вашингтон сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить