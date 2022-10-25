Песков приветствовал предложение подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и власти США к переговорам по Украине.

Песков отметил, что данная инициатива может быть оценена положительно, если она направлена на поиск возможных развязок конфликта на Украине.

По его словам, Россия открыта для всех контактов, но необходимо исходить из того, что «Украина кодифицировала непродолжение переговоров».

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Также французский лидер призвал Вашингтон сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине.