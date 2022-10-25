Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для разрешения кризиса на Украине
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Об этом сообщает издание Point.
Отмечается, что соответствующую просьбу Макрон озвучил в ходе встречи с Папой Римским в Ватикане.
«Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — заявил Макрон.
Он сообщил, что попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».
Германский канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что не сообщает о переговорах, которые ведёт с Путиным.
В Кремле сообщили, что сокращение контактов Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Макрона и Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.