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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для разрешения кризиса на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.
Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для разрешения кризиса на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Vatican Pool

Об этом сообщает издание Point.

Отмечается, что соответствующую просьбу Макрон озвучил в ходе встречи с Папой Римским в Ватикане.

«Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — заявил Макрон.

Он сообщил, что попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Германский канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что не сообщает о переговорах, которые ведёт с Путиным. 

В Кремле сообщили, что сокращение контактов Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Макрона и Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.

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