Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для разрешения кризиса на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Об этом сообщает издание Point.

Отмечается, что соответствующую просьбу Макрон озвучил в ходе встречи с Папой Римским в Ватикане.

«Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — заявил Макрон.

Он сообщил, что попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Германский канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что не сообщает о переговорах, которые ведёт с Путиным.

В Кремле сообщили, что сокращение контактов Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Макрона и Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.