Шольц назвал ложью слова журналистов о том, что Путин «угрожал» эскалацией на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией на Украине. Подобные сообщения СМИ он назвал ложью.

Журналист Die Welt спросил у Шольца, «угрожал ли когда-либо Путин эскалацией конфликта».

Канцлер ответил, что западные СМИ очень вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой.

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — цитирует Шольца РИА Новости.

Владимир Путин во время поездки в Астану отметил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными.

Вместе с этим Шольц утверждал, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.