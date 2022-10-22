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Шольц назвал ложью слова журналистов о том, что Путин «угрожал» эскалацией на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией на Украине. Подобные сообщения СМИ он назвал ложью.
Шольц назвал ложью слова журналистов о том, что Путин «угрожал» эскалацией на Украине
  • AP
  • © Markus Schreiber

Журналист Die Welt спросил у Шольца, «угрожал ли когда-либо Путин эскалацией конфликта».

Канцлер ответил, что западные СМИ очень вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой.

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — цитирует Шольца РИА Новости.

Владимир Путин во время поездки в Астану отметил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными.

Вместе с этим Шольц утверждал, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.

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