Путин назвал ошибкой политику властей Германии в отношении Украины
- РИА Новости
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По его словам, в приоритет у немецких властей поставлены союзнические обязательства в рамках НАТО, а не интересы граждан ФРГ.
«Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка», — заявил Путин на пресс-конференции в Астане.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что западная идеология подняла самые тёмные, самые глубинные процессы разложения западного общества.