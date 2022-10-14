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Путин назвал ошибкой политику властей Германии в отношении Украины

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Президент России Владимир Путин заявил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными, Берлин предпочёл союзнические обязательства интересам собственного народа.
Путин назвал ошибкой политику властей Германии в отношении Украины
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По его словам, в приоритет у немецких властей поставлены союзнические обязательства в рамках НАТО, а не интересы граждан ФРГ.

«Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка», — заявил Путин на пресс-конференции в Астане.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что западная идеология подняла самые тёмные, самые глубинные процессы разложения западного общества.

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