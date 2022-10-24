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Кремль: Макрон и Шольц не прислушиваются к позиции России относительно Украины

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Сокращение контактов президента России Владимира Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.
Кремль: Макрон и Шольц не прислушиваются к позиции России относительно Украины
  • РИА Новости

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто они в последнее время не проявляют желание каким-то образом прислушиваться к позиции Российской Федерации и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, поэтому с ними контактов стало меньше», — сказал представитель Кремля журналистам.

Германский канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что не сообщает о переговорах, которые ведёт с российским президентом. Вместе с этим он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией на Украине.

Владимир Путин во время поездки в Астану отметил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными.

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным.

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