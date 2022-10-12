Макрон заявил, что намерен продолжать звонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире France 2.

«Я ответственно подхожу к своей миссии и всегда буду вести переговоры, когда это требуется», — цитирует его ТАСС.

11 сентября Владимир Путин во время переговоров с Эммануэлем Макроном обсудил ход реализации зерновой сделки.