Макрон заявил, что намерен продолжать звонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире France 2.
- Gettyimages.ru
«Я ответственно подхожу к своей миссии и всегда буду вести переговоры, когда это требуется», — цитирует его ТАСС.
11 сентября Владимир Путин во время переговоров с Эммануэлем Макроном обсудил ход реализации зерновой сделки.
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