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Макрон заявил, что намерен продолжать звонить Путину

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире France 2.
Макрон заявил, что намерен продолжать звонить Путину
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«Я ответственно подхожу к своей миссии и всегда буду вести переговоры, когда это требуется», — цитирует его ТАСС.

11 сентября Владимир Путин во время переговоров с Эммануэлем Макроном обсудил ход реализации зерновой сделки.

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