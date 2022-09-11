Путин обсудил с Макроном ход реализации зерновой сделки

Президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил ход реализации зерновой сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — отмечается в заявлении.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.