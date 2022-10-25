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Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.
Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Нам необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — приводит слова Макрона издание Point.

Также Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Ранее в Кремле сообщили, что сокращение контактов Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Макрона и Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.

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