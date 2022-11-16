«Это профанация»: как в России отреагировали на позицию Киева по возможным переговорам

Россия будет продолжать спецоперацию, так как украинская сторона де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Киев выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации. Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия, однако Киев не будет подписывать соглашения, подобные Минским. Он добавил, что у Киева есть собственный план достижения мира из десяти пунктов, в числе которых восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск. Эксперты отмечают, что Украина, выдвигая намеренно невыполнимые требования, имитирует готовность к переговорам. Делается это, уверены аналитики, по указанию Запада, на фоне саммита G20, однако на деле Киев не хочет диалога с Москвой.

Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, так как Киев не хочет переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы констатируем главное: позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что провёл на полях саммита G20 в Индонезии короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по теме урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Но я напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Предварительные условия

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G20, заявил, что Киев не пойдёт на подписание новых договорённостей, подобных минским.

«Не будет никаких (соглашений. — RT) «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения. Есть украинская формула мира», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир». Украинский президент пояснил, что у его страны есть свой план достижения мира из десяти пунктов, в числе которых восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Владимир Зеленский

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Зеленский также напомнил, что Киев разработал проект документа по предоставлению Украине международных гарантий безопасности.

Накануне представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что формула для переговоров о мире с Россией для Киева остаётся неизменной: она предусматривает вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсацию нанесённого ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

В Москве, в свою очередь, заявили, что российская сторона не приемлет постановки предварительных условий для начала переговоров по ситуации на Украине. В частности, об этом сказал замглавы МИД Александр Грушко.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию «на земле», — подчеркнул дипломат.

Западная позиция

Стоит отметить, что ранее представители стран Запада подчёркивали, что не будут принуждать Киев к переговорам с Россией.

Так, глава Госдепа США Энтони Блинкен 12 ноября заявил, что «решение касательно сроков и содержания любых переговорных процессов остаётся за Украиной». Сходную позицию озвучил и глава штаба обороны Вооружённых сил Великобритании Тони Радакин.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов 14 ноября также заявил, что Североатлантический альянс не будет решать, на каких условиях и когда Киеву следует начинать переговоры о прекращении конфликта.

«Украина заявила, что готова к переговорам, но будет, конечно же, понимать, что единственный способ достичь приемлемого для неё исхода — иметь сильную позицию на поле боя. Большинство войн заканчиваются на определённом этапе за столом переговоров. Но происходящее за этим столом принципиально связано с положением на поле боя. Так что мы должны поддержать Украину для укрепления её позиции, чтобы на определённом этапе могли начаться переговоры, в которых Украина бы одержала верх как независимое суверенное государство Европы», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что «Украина должна решать, какие условия она считает для себя приемлемыми, а мы — помогать ей и повышать вероятность приемлемого исхода».

Переговорная фикция

Официальная Москва имеет все основания для того, чтобы говорить об отсутствии какой-либо готовности Киева к переговорам, считают опрошенные RT эксперты.

«Реакция России на заявления Зеленского абсолютно логична и последовательна. До последнего сохранялась надежда, что Запад сможет сподвигнуть Зеленского на то, чтобы он посмотрел на ситуацию реалистично, но этого не происходит», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

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В свою очередь, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров в разговоре с RT подчеркнул, что заявления Зеленского говорят о том, что Киев не собирается останавливать боевые действия.

«Киев имитирует готовность к переговорам, при этом выдвигая заведомо неприемлемые для РФ предварительные условия. Судя по всему, Запад настоял, чтобы Зеленский высказался в каком-то плане за прекращение конфликта на фоне саммита G20. Однако до этого он подписал указ, что не будет вести переговоры с Владимиром Путиным. По существу — это профанация, за которой не последует реальных действий. Киевский режим не хочет останавливать боевые действия», — отметил эксперт.

По мнению Александрова, заявления Зеленского направлены на обман международного сообщества и согласованы с его кураторами на Западе.

Киев, выдвигая заведомо неприемлемые предварительные условия, фактически говорит, что не хочет идти на какие-либо переговоры с Россией, заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

«Предварительные условия, которые выдвигает Украина, нереалистичные, с такими предложениями на переговоры не выходят. Их вполне устраивает ситуация, когда идёт позиционная война, изматывающая Россию. Более того, ситуация, усложняющая положение Европы, устраивает и США. В реальности на Украине нет заинтересованных в переговорах», — сказал эксперт.

Желание прекратить боевые действия без подписания соглашений связано с желанием Киева взять передышку, которую он использует для улучшения логистики и передислокации войск, добавил Алексей Подберёзкин.

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Как отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, озвученные Владимиром Зеленским требования сформированы в Лондоне и Вашингтоне. В США и Европе наблюдается усталость от продолжения конфликта на Украине, и они подталкивают Киев на путь компромиссных решений, добавил эксперт.

«Европа и США устали от этого конфликта. Впереди зима, и есть прямая необходимость закончить этот конфликт. Кроме того, на сегодня ситуация на линии соприкосновения и в динамике конфликта в определённом смысле сложилась в пользу Киева. Через несколько месяцев ситуация может поменяться, а позиции — ослабеть», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, считает, что Зеленский явно получил указание о смене риторики из Вашингтона, однако он не может пойти на какие-либо переговоры с РФ из-за внутриполитической ситуации.

«Через различные каналы ему советуют подумать о начале переговоров, так как в США меняется политическая ситуация, и поддержка, которую он получает, не может быть вечной. В свою очередь Россия своими действиями максимально снизила накал операции. Поэтому на Западе некоторые силы начали посылать Киеву определённые намёки. Однако Зеленский убеждён в своей неуязвимости, особенно в связи с последними событиями в Херсоне, поэтому говорить о готовности Украины к переговорам не приходится», — заключил эксперт.