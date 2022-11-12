Блинкен заявил Кулебе, что решение о переговорах с Россией — за Украиной
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«Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остаются решением Украины», — говорится в заявлении Госдепа США.
Ранее Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. В интервью CNN он сообщил о готовности говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».