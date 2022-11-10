Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. В интервью CNN он сообщил о готовности говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».

Как отмечает телеканал, Зеленский «не исключает мирных переговоров» с российскими властями.

«Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру», — сказал политик.

Вместе с этим он потребовал «вернуть всё: землю, права, свободу и деньги».

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, США попросили Зеленского создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Москвой, потому что в западных странах начинается усталость от Украины.

Американская газета Politico со ссылкой на источники писала, что изменение позиции украинского президента произошло спустя несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом в октябре Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.