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Politico: заявление Зеленского о переговорах с Россией связано с влиянием со стороны США

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Перечисление украинским лидером Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны Соединённых Штатов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Как пишет издание, изменение позиции украинского президента касательно переговорного процесса с Москвой состоялось спустя несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что Вашингтон «мягко подталкивает» Зеленского к запуску переговорного процесса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.

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