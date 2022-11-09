Politico: заявление Зеленского о переговорах с Россией связано с влиянием со стороны США
Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
Как пишет издание, изменение позиции украинского президента касательно переговорного процесса с Москвой состоялось спустя несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Отмечается, что Вашингтон «мягко подталкивает» Зеленского к запуску переговорного процесса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.