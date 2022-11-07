Песков: Москва открыта для переговоров с Киевом, однако пока не видит такой возможности

Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остаётся открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Он подчеркнул, что желание украинских властей вести переговоры пропало после отхода российских войск от Киева.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России.

Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.