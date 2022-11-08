Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

В числе условий, названных Зеленским: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причинённых боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке проводят обсуждения по поводу возможных условий, необходимых для установления мира между Россией и Украиной.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что правительство президента США Джо Байдена в частном порядке просит Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.