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Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

В числе условий, названных Зеленским: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причинённых боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке проводят обсуждения по поводу возможных условий, необходимых для установления мира между Россией и Украиной.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что правительство президента США Джо Байдена в частном порядке просит Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.

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