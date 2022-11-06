WSJ: западные страны в частном порядке обсуждают условия мира между Россией и Украиной

Западные страны в частном порядке проводят обсуждения по поводу возможных условий, необходимых для установления мира между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

При этом, как пишет РИА Новости, во время публичных выступлений почти все западные лидеры и высокопоставленные чиновники стараются избегать заявлений, которые могли бы поставить Киев в определённые рамки.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники передавала, что правительство президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.