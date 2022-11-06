WP: США в частном порядке просят Украину показать открытость для переговоров с Россией
По данным источников издания, данные действия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников», а не на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам.
Как отмечает газета, скорее всего это «продуманная попытка обеспечить украинскому правительству поддержку других государств».
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.