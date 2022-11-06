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WP: США в частном порядке просят Украину показать открытость для переговоров с Россией

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Правительство президента США Джо Байдена в частном порядке прости украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников издания, данные действия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников», а не на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам.

Как отмечает газета, скорее всего это «продуманная попытка обеспечить украинскому правительству поддержку других государств».

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

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