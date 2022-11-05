В Риме проходит многотысячный марш за проведение мирных переговоров по Украине
- AFP
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По информации агентства, к маршу присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всей Италии.
Кроме того, некоторые из участников демонстрации выступают за прекращение новых поставок вооружения Украине.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.