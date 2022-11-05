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В Риме проходит многотысячный марш за проведение мирных переговоров по Украине

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В Риме около 30 тыс. человек принимают участие в шествии «Европа за мир» с требованием прекратить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.
В Риме проходит многотысячный марш за проведение мирных переговоров по Украине
  • AFP
  • © Tiziana FABI

По информации агентства, к маршу присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всей Италии.

Кроме того, некоторые из участников демонстрации выступают за прекращение новых поставок вооружения Украине.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

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