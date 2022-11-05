В Риме проходит многотысячный марш за проведение мирных переговоров по Украине

В Риме около 30 тыс. человек принимают участие в шествии «Европа за мир» с требованием прекратить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

AFP

© Tiziana FABI

По информации агентства, к маршу присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всей Италии. Кроме того, некоторые из участников демонстрации выступают за прекращение новых поставок вооружения Украине. 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.