Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности Путина к переговорам

На Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, он постоянно об этом говорит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что готовность к диалогу — это не проявление слабости, а напротив, сильная позиция.

«Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу... Готовы ли — не готовы ли, но на Западе должны это знать... Ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости. Но именно протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек», — цитирует Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля сообщил, что решающий голос в вопросе украинского урегулирования остаётся за Вашингтоном.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин ранее назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.