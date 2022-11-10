Экс-советник Пентагона: США попросили Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам
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По его мнению, сделано это для того, чтобы «убить идею переговоров».
«Я думаю, Салливан попросил Зеленского привлечь внимание, создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров», — сказал Макгрегор.
Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что правительство Байдена в частном порядке просит Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.