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Экс-советник Пентагона: США попросили Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам

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Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан попросил украинского президента Владимир Зеленского создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Москвой, потому что в западных странах начинается усталость от Украины. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в программе Judging Freedom.
Экс-советник Пентагона: США попросили Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам
  • Gettyimages.ru

По его мнению, сделано это для того, чтобы «убить идею переговоров».

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского привлечь внимание, создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров», — сказал Макгрегор.

Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что правительство Байдена в частном порядке просит Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.

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