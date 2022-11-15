Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — сказал Песков.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.