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Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.
Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — сказал Песков.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.

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