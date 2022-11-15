Инфекционист Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам эксперта, оба заболевания могут протекать в бессимптомной и лёгкой форме или же давать тяжёлое течение. При обеих инфекциях повышается температура.

В обоих случаях пациенты могут жаловаться на боли и ломоту в теле, головную боль.

Поставить диагноз можно с помощью экспресс-тестов или ПЦР-исследования.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.