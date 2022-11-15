Инфекционист Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19
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Об этом сообщает mosaica.ru.
По словам эксперта, оба заболевания могут протекать в бессимптомной и лёгкой форме или же давать тяжёлое течение. При обеих инфекциях повышается температура.
В обоих случаях пациенты могут жаловаться на боли и ломоту в теле, головную боль.
Поставить диагноз можно с помощью экспресс-тестов или ПЦР-исследования.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.