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Инфекционист Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.
Инфекционист Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам эксперта, оба заболевания могут протекать в бессимптомной и лёгкой форме или же давать тяжёлое течение. При обеих инфекциях повышается температура.

В обоих случаях пациенты могут жаловаться на боли и ломоту в теле, головную боль.

Поставить диагноз можно с помощью экспресс-тестов или ПЦР-исследования.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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