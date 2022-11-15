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Лавров заявил о нереалистичных условиях Украины для переговоров

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Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.

Лавров также подчеркнул в разговорах с французским и немецким лидерами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, что Украина тормозит процесс урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что глава МИД России провёл встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20.

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