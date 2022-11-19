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NYT: разногласия в оценке инцидента в Польше привели к разладу между Зеленским и Западом

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Разногласия в оценке инцидента с падением ракеты на территории Польши стали причиной разлада между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными партнёрами. Об этом пишет обозреватель Карли Олсон в статье для газеты The New York Times.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и её союзниками, включая Вашингтон», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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