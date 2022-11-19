NYT: разногласия в оценке инцидента в Польше привели к разладу между Зеленским и Западом
«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и её союзниками, включая Вашингтон», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.