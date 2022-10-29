«Для отвода глаз»: как Вашингтон намерен усилить контроль над оружием на Украине

Руководство США заявило о планах по усилению контроля над вооружениями на украинских территориях, чтобы они не попадали на чёрный рынок. Как сообщили в Госдепе, различные преступные субъекты могут попытаться получить оружие «из источников на Украине» во время или после конфликта. Либо это может произойти «в результате кражи или незаконной продажи». Вашингтон намерен обеспечить «строгий надзор» за помощью, которую США выделяют Украине, в том числе якобы за счёт повышения способности Киева сохранять свои вооружения. По мнению экспертов, демократическая администрация Байдена опубликовала план по контролю над оружием на Украине «для отвода глаз», чтобы увеличить шансы демократов на промежуточных выборах в конгресс.

Американские власти намерены усилить контроль над оружием, поступающим на Украину, во избежание его попадания на чёрный рынок. Об этом говорится в плане США «по противодействию незаконному перенаправлению» некоторых видов новейших обычных вооружений в Восточной Европе, который был опубликован на сайте Госдепартамента.

«Различные преступные и негосударственные субъекты могут попытаться получить оружие из источников на Украине во время или после конфликта», — говорится в документе.

При этом в США не исключают, что вооружения могут попасть в частные руки «в результате кражи или незаконной продажи» либо на чёрный рынок вооружений.

«Власти Украины обязались должным образом обеспечивать безопасность и вести учёт переданного стране оборонного оборудования американского производства, хотя мы признаём, что хаотичный характер боевых действий может затруднить эту задачу. Надлежащая охрана вооружений, в особенности секретных и новейших видов обычных, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и многоцелевые тактические управляемые ракеты, имеет важнейшее значение для постконфликтного восстановления и обеспечения региональной безопасности», — говорится в плане США.

В нём также отмечается, что США продолжат оказывать властям Украины помощь в учёте и охране вооружений, «насколько это позволят условия безопасности».

«Эти шаги включают в себя углубление нашего понимания возможных рисков (незаконного. — RT) перенаправления (оружия. — RT), обмен информацией с партнёрами и обеспечение строгого надзора за помощью, выделяемой США Украине», — говорится в документе.

Вашингтон также намерен наращивать интенсивность усилий в вопросе надзора. В частности, в планах американских властей — повышение способности сил безопасности на Украине и в соседних государствах «вести учёт и обеспечивать сохранность своих вооружений и боеприпасов» во время их передачи, хранения и развёртывания.

Кроме того, речь идёт об укреплении пограничного контроля и безопасности на Украине, а также в соседних государствах. США планируют нарастить потенциал сил безопасности, правоохранителей, органов пограничного контроля Украины и близлежащих стран «для обнаружения, сдерживания и пресечения незаконного оборота некоторых новейших видов обычных вооружений».

Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил в интервью агентству Bloomberg, что Киев ведёт учёт поставляемого на Украину западного оружия «на бумаге», поэтому вряд ли может наверняка определить, где вооружения окажутся впоследствии. В связи с этим, по словам О'Доннелла, его офис хочет заняться проверкой систем учёта расходов, связанных с Украиной, а также того, насколько Киев в полной мере использует всё, «что должно стрелять и взрываться». О'Доннелл заметил, что, исходя из уже имеющегося опыта, у Минобороны США есть осознание того, что «с увеличением скорости расходования средств» возрастает и вероятность мошенничества.

Пентагон

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Ранее американский телеканал CBS сообщил, что значительная часть западной военной помощи Киеву не доходит до фронта, а государства-доноры часто не могут осуществлять контроль за её использованием. Кроме того, авторы материала выразили опасение, что весомая доля оружия, которое Запад поставляет Киеву, оседает на чёрном рынке.

«Оказываются в руках террористов»

На проблему перепродажи поставляемого Киеву западного оружия обратили внимание не только в Соединённых Штатах, но и в Евросоюзе.

Ещё в июле представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству DPA, что Европол фиксирует факты контрабанды оружия с Украины в европейские страны. По его данным, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного и тяжёлого оружия, так и других товаров военного назначения. При этом, по словам сотрудника Европола, существует риск попадания такого рода вооружений в руки организованной преступности или террористов.

В сентябре в ООН сообщили, что крайне обеспокоены возможными утечками оружия из зоны вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявила замгенсекретаря ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза организации по теме поставок западной военной техники Киеву.

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На опасность того, что передаваемое Западом оружие может перетекать с Украины в другие страны и регионы, неоднократно обращали внимание и российские власти. Во время брифинга 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ежемесячный контрабандный оборот чёрного рынка поставляемых западными странами вооружений на Украину превышает $1 млрд.

«Предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистских и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и Юго-Восточной Азии. Мы об этом с самого начала говорили. Нам, как всегда, не верили, говорили о том, что всё преувеличиваем и проблема совершенно не в этом. В этом. Теперь с этим сталкивается мировое сообщество», — подчеркнула Захарова.

Позднее об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия, в том числе мощных средств поражения, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идёт не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», — заявил российский лидер.

«Имитация бурной деятельности»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, складывается парадоксальная ситуация, когда американское оружие, которое предназначалось для Киева и борьбы с Россией, теперь можно купить в даркнете.

«На эту тему были проведены достаточно глубокие журналистские расследования, в которых прямо указывалось, что американское оружие, отправленное на Украину, теперь можно найти по достаточно низкой стоимости во многих странах мира. И это репутационный удар по администрации Байдена, а также сильный козырь в руках республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс», — заявил аналитик.

Именно поэтому сейчас, практически накануне избирательного процесса в США Вашингтон пытается выбить эту карту из рук Республиканской партии, констатировал Кнутов.

«Госдеп опубликовал этот план для отвода глаз, чтобы показать, как США обеспокоены ситуацией с оружием на Украине и якобы берут всё под свой контроль», — добавил эксперт.

Госдеп США

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Схожей позиции придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, значительная часть тех вооружений, которые Запад поставляет Украине, позже оказывается на совершенно других территориях.

«Запад и раньше прекрасно это понимал, но из пропагандистских соображений намеренно не обращал на это почти никакого внимания, заведомо игнорируя такого рода факты. Однако после того, как всё больше республиканцев в преддверии выборов начали этим возмущаться, в Госдепе, по всей видимости, решили, что скрывать такую информацию больше не представляется возможным. Этот план Вашингтона — попытка утихомирить тех американцев, которые сомневаются, что Киев использует западное оружие по назначению», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Кроме того, по мнению Шаповалова, администрация Байдена хочет продемонстрировать якобы своё стремление контролировать применение американского оружия на Украине.

«Однако всё это больше похоже на имитацию бурной деятельности, а также на попытку под видом борьбы с контрабандой ввести дополнительные механизмы, усиливающие роль Вашингтона в конфликте. Всё это наверняка не поможет эффективно бороться с чёрными рынками оружия. Даже если бы перед Вашингтоном действительно стояла такая задача, тотальная коррупция на Украине всё равно не позволила бы её выполнить: установить полный контроль над всеми цепочками в таких условиях просто невозможно», — полагает эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что нет никакой гарантии, что американские вооружения, попавшие с Украины в другие страны, не будут впоследствии применены против самих США и их союзников.