В ООН заявили об обеспокоенности притоком оружия в зоны конфликта на фоне поставок Киеву
- РИА Новости
Накамицу, как указывает РИА Новости, выразила в том числе обеспокоенность возможной утечкой поставляемого оружия от адресата.
«Крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки», — сказала она.
Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.