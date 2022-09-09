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В ООН заявили об обеспокоенности притоком оружия в зоны конфликта на фоне поставок Киеву

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Замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву заявила, что организация крайне обеспокоена масштабными поставками оружия в зоны вооружённых конфликтов.
В ООН заявили об обеспокоенности притоком оружия в зоны конфликта на фоне поставок Киеву
  • РИА Новости

Накамицу, как указывает РИА Новости, выразила в том числе обеспокоенность возможной утечкой поставляемого оружия от адресата.

«Крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки», — сказала она.

Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.

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