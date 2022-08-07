CBS: огромная часть западной военной помощи Киеву не доходит до фронта

Значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого телеканалом CBS.

Авторы фильма выразили опасение, что весомая часть поставляемого Западом вооружения Украине «оседает» на чёрном рынке.

«Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы. — RT) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», — заявил ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.

Он допустил, что оружие может попасть «не в те руки».

По мнению другого героя документального фильма Джонаса Охмана, до передовой доходит только 30% поставляемого Киеву вооружения.

Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера подчеркнула, что на Украине отсутствуют данные о распределении военной помощи.

«Но ещё больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность — создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», — заявила она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.

По данным газеты Financial Times, ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву.