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Косачёв: улучшение отношений России с Украиной наступит после смены власти в Киеве

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал отношения России и Украины.
Косачёв: улучшение отношений России с Украиной наступит после смены власти в Киеве
  • РИА Новости

По его словам, он не ожидает ничего хорошего от нынешних властей Украины.

«Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы манёвра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине», — заявил Косачёв в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Он выразил надежду на то, что на этот раз смена произойдёт конституционным путём.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев весьма скрупулёзно выполняет директивы Запада. Он также отметил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.

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