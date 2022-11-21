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Депутат Гурулёв заявил о сооружении линии обороны в Крыму

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Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что по его информации, в Крыму сооружаются линии обороны.

«Насколько я знаю, линии обороны в Крыму оборудуются», — говорится в комментарии Гурулёва для URA.RU в его Telegram-канале.

По его словам, России необходимо быть подготовленной к серьёзной обороне в регионе.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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