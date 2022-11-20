Медведев ответил на претензии Украины на Крым

В ответ на претензии Украины на Крым зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом.

«Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым»... Хочу им напомнить непреложные факты: 1. Киев — столица Древней Руси», — написал он в Telegram.

Медведев также отметил, что Киев является крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.

«Наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать», — добавил политик.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.