Узнать больше

Медведев ответил на претензии Украины на Крым

Короткая ссылка
В ответ на претензии Украины на Крым зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом.
Медведев ответил на претензии Украины на Крым
  • РИА Новости

«Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым»... Хочу им напомнить непреложные факты: 1. Киев — столица Древней Руси», — написал он в Telegram.

Медведев также отметил, что Киев является крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.

«Наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать», — добавил политик.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить