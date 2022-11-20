Медведев ответил на претензии Украины на Крым
- РИА Новости
«Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым»... Хочу им напомнить непреложные факты: 1. Киев — столица Древней Руси», — написал он в Telegram.
Медведев также отметил, что Киев является крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.
«Наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать», — добавил политик.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.