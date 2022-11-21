«Они должны быть найдены и наказаны»: Москва займётся поиском причастных к расстрелу российских военных

Россия будет вести поиск тех, кто причастен к расстрелу не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ на территории ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лица, совершившие военное преступление, «должны быть найдены и наказаны». Также российская сторона сделает всё необходимое, чтобы мировая общественность обратила внимание на произошедшее. Ранее МИД России потребовал от международных организаций осудить это преступление и провести тщательное расследование.

Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил расстрел российских военнопленных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они должны быть найдены и наказаны», — сказал он.

По словам Пескова, Москва обратится к международным организациям по поводу произошедшего, если будут «какие-то намёки на эффективность» подобного обращения.

«Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, для того чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Министерство иностранных дел РФ потребовало от международных организаций осудить расстрел российских пленных солдатами ВСУ.

«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершённое украинскими вооружёнными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару», — говорилось в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

18 ноября Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов» в связи с распространением в соцсетях видео, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР.

В Минобороны отмечали, что массовая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность киевского режима.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — говорилось в сообщении ведомства.

Генсеку ООН Антониу Гутеррешу направлено письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев также отправил материалы по произошедшему в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, молчание лидеров стран Европы напоминает о 1930-х годах, когда подобная тишина привела к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

«Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом американское издание The New York Times подтвердило подлинность опубликованных видео. Отмечается, что произошедшее демонстрирует «редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также обратил внимание на то, что на Западе лицемерно отмалчиваются после этого «вопиющего акта жестокости».

«Что же молчит мировое сообщество? Где эти рупоры западной демократии, призывающие к соблюдению прав? Неужели они в упор не замечают все эти зверства? Само собой, они прекрасно это видят, но избегают огласки, поскольку киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России», — заявил он.

По его словам, «выродков, совершивших преступление», ожидает возмездие.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам, а те, кто каким-то образом сумели избежать наказания, обречены проживать остатки своей жалкой жизни, тревожно оборачиваясь. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — добавил глава Чечни.