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Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.
Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Володин обратил внимание на появление в соцсетях видео расстрела украинскими военными лежащих без оружия российских бойцов.

«Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — заявил спикер Госдумы.

Он отметил, что лидеры стран Европы до сих пор не осудили военные преступления Киева. 

По словам спикера Госдумы, подобное молчание в 30-х годах XX века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

Володин также заявил, что страны, которые сотрудничают с Киевом, должны понимать, что они «поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови».

«Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — подчеркнул Володин.

Ранее газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.

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