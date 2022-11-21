Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

В своём Telegram-канале Володин обратил внимание на появление в соцсетях видео расстрела украинскими военными лежащих без оружия российских бойцов.

«Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — заявил спикер Госдумы.

Он отметил, что лидеры стран Европы до сих пор не осудили военные преступления Киева.

По словам спикера Госдумы, подобное молчание в 30-х годах XX века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

Володин также заявил, что страны, которые сотрудничают с Киевом, должны понимать, что они «поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови».

«Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — подчеркнул Володин.

Ранее газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.