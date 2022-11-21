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The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных

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Газета The New York TImes проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.

Материал размещён на сайте издания.

По словам медицинского советника организации «Врачи за права человека» доктора Рохини Хаара, которые приводит газета, украинские военные судя по всему стреляли в безоружных и не предприняли действий, чтобы помочь им.

Он уточнил, что убийство сложившего оружие военного считается нарушением правил ведения войны.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что власти Киева изучат видео с казнью российских военнопленных в Макеевке.

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