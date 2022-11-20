Вице-премьер Украины пообещала, что в Киеве проверят видео казни российских военнопленных
- РИА Новости
«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — цитирует её CNBC.
Стефанишина отметила, что эти кадры маловероятно «отражают то, о чём говорит Москва».
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.