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Вице-премьер Украины пообещала, что в Киеве проверят видео казни российских военнопленных

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Власти Киева изучат видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер Украины пообещала, что в Киеве проверят видео казни российских военнопленных
  • РИА Новости

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — цитирует её CNBC

Стефанишина отметила, что эти кадры маловероятно «отражают то, о чём говорит Москва».

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.

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