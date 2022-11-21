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Рогов сообщил об ударах ВС России по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о поражении мест скоплений украинских военных в Запорожской области в результате ударов артиллерии и Воздушно-космических сил России.
Рогов сообщил об ударах ВС России по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

По его словам, удары наносились по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.

«В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», — сказал он РИА Новости.

Агентство опубликовало видео ночных ударов по целям в регионе.

Ранее ударом ВКС России в Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.

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