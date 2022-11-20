Узнать больше

ВКС России уничтожили цех по сборке авиадвигателей завода «Мотор Сич» в Запорожье

Короткая ссылка
Ударом ВКС России в Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.
ВКС России уничтожили цех по сборке авиадвигателей завода «Мотор Сич» в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Минобороны.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сказали там.

19 ноября украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном киевским властям Запорожье попал под удар объект промышленной инфраструктуры.

Вечером 18 ноября сообщалось, что в Запорожье произошло пять взрывов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить