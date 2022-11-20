ВКС России уничтожили цех по сборке авиадвигателей завода «Мотор Сич» в Запорожье

Ударом ВКС России в Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.

Об этом сообщило российское Минобороны.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сказали там.

19 ноября украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном киевским властям Запорожье попал под удар объект промышленной инфраструктуры.

Вечером 18 ноября сообщалось, что в Запорожье произошло пять взрывов.