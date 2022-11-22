Минобороны: Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные украинские позиции

Министерство обороны России сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Ведомство опубликовало кадры в своём Telegram-канале.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что в результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

18 ноября Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С ВКС России в зоне спецоперации на Украине.