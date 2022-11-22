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Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях в ДНР

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У российских военных есть определённые успехи на Павловском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях в ДНР
  • РИА Новости

«Направление Павловки и Угледара, всё равно продолжается движение, и здесь мы видим определённые успехи», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на Марьинском направлении работает тяжёлая артиллерия и авиация, подразделения добиваются успеха, «даже с учётом того, что идут городские бои».

7 ноября Минобороны России сообщило об эффективном наступлении подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ на Угледарском направлении.

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