Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях в ДНР
- РИА Новости
«Направление Павловки и Угледара, всё равно продолжается движение, и здесь мы видим определённые успехи», — сказал Пушилин.
Он добавил, что на Марьинском направлении работает тяжёлая артиллерия и авиация, подразделения добиваются успеха, «даже с учётом того, что идут городские бои».
7 ноября Минобороны России сообщило об эффективном наступлении подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ на Угледарском направлении.