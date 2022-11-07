Минобороны: морпехи 155-й бригады ведут эффективное наступление на Угледарском направлении

В Минобороны России сообщили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении.

«Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что продвижение вперёд в полосе ответственности бригады составляет до 5 км в глубину оборонительных позиций ВСУ.

«Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике», — заявили в Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что сообщения блогеров о «высоких и бесполезных потерях» 155-й гвардейской бригады морской пехоты не соответствуют действительности.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что связался с командирами морпехов, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации.

1 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.