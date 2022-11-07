Минобороны опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Как заявило министерство, подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ наступают на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников, а за счёт грамотных действий командиров потери морпехов за 10 суток «не превышают 1% боевого состава погибшими и 7% ранеными».
Значительная часть раненых «уже вернулись в строй», отметили в МО.
Глава Приморского края Олег Кожемяко ранее связался с командирами морпехов, которые находятся на передовой.
По его словам, информация, полученная от самих командиров по поводу боёв за Павловку, свидетельствует о том, что «потери приморцев значительно преувеличены».
В марте 155-й бригаде морской пехоты было присвоено почётное звание гвардейской указом президента Владимира Путина.
Звание было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».