Минобороны опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России опровергло сообщения блогеров о «высоких и бесполезных потерях» 155-й гвардейской бригады морской пехоты, которая ведёт боевые действия на Угледарском направлении. По информации ведомства, потери морпехов не превышают 1% боевого состава погибшими и 7% ранеными.

Как заявило министерство, подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ наступают на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников, а за счёт грамотных действий командиров потери морпехов за 10 суток «не превышают 1% боевого состава погибшими и 7% ранеными».

Значительная часть раненых «уже вернулись в строй», отметили в МО.

Глава Приморского края Олег Кожемяко ранее связался с командирами морпехов, которые находятся на передовой.

По его словам, информация, полученная от самих командиров по поводу боёв за Павловку, свидетельствует о том, что «потери приморцев значительно преувеличены».

В марте 155-й бригаде морской пехоты было присвоено почётное звание гвардейской указом президента Владимира Путина.

Звание было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».