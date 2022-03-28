Путин присвоил бригадам морской пехоты и береговой обороны звание гвардейских
- РИА Новости
Согласно тексту документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, звания присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».
Ранее Путин на митинге-концерте в «Лужниках» отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине.
Он также присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.