Путин присвоил бригадам морской пехоты и береговой обороны звание гвардейских

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По указу президента России Владимира Путина 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны присвоены почётные звания гвардейских.
Путин присвоил бригадам морской пехоты и береговой обороны звание гвардейских
  • РИА Новости

Согласно тексту документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, звания присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».

Ранее Путин на митинге-концерте в «Лужниках» отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Он также присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.

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